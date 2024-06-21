Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 21 июня 2024Россия

Минобороны назвало число сдавшихся в плен за неделю солдат ВСУ

Минобороны: в плен сдались 37 солдат ВСУ

В течение недели в плен российским бойцам сдались 37 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Минобороны за период с 15 по 21 июня.

Также в военном ведомстве проинформировали об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров в районе Крыма. Морские беспилотники были поражены силами Черноморского флота.

Согласно представленным министерством данным, всего за время спецоперации Россия уничтожила 613 самолетов ВСУ, 276 вертолетов, также более 26 тысяч беспилотников.

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении группового удара дальнобойным оружием по Украине. Удар был произведен как по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ, так и по объектам военной инфраструктуры Украины. Все намеченные цели были поражены.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      НАТО готовит военную миссию на Украине. Венгрия отказалась поддерживать альянс

      Россиян предупредили о провоцирующих ожирение популярных продуктах

      На Украине псевдовоенный ВСУ угрожал разорвать на куски прохожего за просьбу

      Российские войска уничтожили шесть украинских катеров около Крыма

      Минобороны назвало число сдавшихся в плен за неделю солдат ВСУ

      Кремль прокомментировал вступление Украины и Молдавии в ЕС

      Полковник рассказал о последствиях вспышки холеры для ВСУ

      Бывшего президента АФК «Система» Новицкого задержали силовики

      Россиянка обвинила женщину в сносе памятника на могиле бойца Великой Отечественной войны

      В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше