Минобороны назвало число сдавшихся в плен за неделю солдат ВСУ

Минобороны: в плен сдались 37 солдат ВСУ

В течение недели в плен российским бойцам сдались 37 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Минобороны за период с 15 по 21 июня.

Также в военном ведомстве проинформировали об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров в районе Крыма. Морские беспилотники были поражены силами Черноморского флота.

Согласно представленным министерством данным, всего за время спецоперации Россия уничтожила 613 самолетов ВСУ, 276 вертолетов, также более 26 тысяч беспилотников.

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении группового удара дальнобойным оружием по Украине. Удар был произведен как по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ, так и по объектам военной инфраструктуры Украины. Все намеченные цели были поражены.