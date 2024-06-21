Режиссера «ДМБ» и «Даун Хауса» признали иноагентом

Минюст РФ внес в список иноагентов кинорежиссера Романа Качанова

Минюст внес в реестр иноагентов кинорежиссера Романа Качанова, известного по фильмам «ДМБ» и «Даун Хаус». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В список также попали правозащитник Алексей Прянишников, политтехнолог Сергей Антонов, муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Владимир Волохонский, бывший петербургский муниципальный депутата Никита Кириллов, гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье, арестованный ранее по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Неделю назад, 14 июня, Минюст признал иностранными агентами, в частности, блогера и комика Данилу Поперечного, журналиста Станислава Кучера.