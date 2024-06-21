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16:03, 21 июня 2024Среда обитания

Москвичей предупредили об опасностях «тропической» погоды

Эксперт Тяжельников: в тропическую погоду обостряются сердечные заболевания

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во время «тропической» погоды особенно уязвимыми оказываются люди с заболеваниями сердца, гипертонией, болезнями суставов и органов дыхания, рассказал агентству «Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Он отметил, что духота в сочетании с высокой температурой воздуха и влажностью приносит дискомфорт даже вполне здоровым людям. Пациенты из группы риска, в свою очередь, сталкиваются с опасностью обострения заболеваний. Им стоит регулярно измерять давление и своевременно принимать рекомендованные врачом лекарства. Также рекомендуется облегчить нагрузку на организм: умеренно и сбалансированно питаться, не злоупотреблять алкоголем, охлаждать помещение и принимать прохладный душ.

Спать с кондиционером при этом не рекомендуется, отметил медик. По его словам, при попадании струи холодного воздуха можно получить местное переохлаждение и неприятные последствия для здоровья. Поэтому помещение следует охлаждать перед сном.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова назвала «тропические ночи» довольно редким для июня явлением. Нетипичная для столицы погода наблюдалась в ночь на понедельник, 17 июня, когда температура воздуха держалась на уровне 16,6–17,9 градуса тепла. Это намного выше средней ночной температуры июня — плюс 11,5 градуса.

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      Мария Черкасова
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