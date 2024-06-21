На российской нефтебазе потушили пожар после атаки дрона

На нефтебазе в Тамбовской области ликвидировали открытое горение после удара ВСУ

На нефтебазе в Тамбовской области, где разгорелся пожар после, предположительно, атаки украинского БПЛА, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

В четверг, 20 июня, губернатор региона Максим Егоров заявил о пожаре на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. После, предположительно, удара дрона огонь охватил сначала один резервуар с нефтепродуктами, а затем перекинулся на второй. Общая площадь горения двух резервуаров составила 600 квадратных метров.

«Произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области, которое возникло, предположительно, в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуаров», — проинформировали власти региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июня ВСУ выпустили дроны по семи регионам России. Под удар попали две нефтебазы, включая тамбовскую.