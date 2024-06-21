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10:59, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине задержали пытавшихся бежать в Венгрию уклонистов

На Украине задержали 8 уклонистов, пытавшихся попасть в Венгрию через реку Тиса

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские пограничники задержали восемь уклонистов, которые пытались попасть в Венгрию через реку Тиса. Об этом сообщили в Госпогранслужбе (ГПСУ) Украины.

В Закарпатье сотрудники ведомства остановили машину с водителем и восьмью пассажирами. Последние решили воспользоваться услугами переправщиков и заплатить им по 8-11 тысяч долларов, чтобы попасть в Венгрию. Отмечается, что на берегу Тисы их также ждали трое подростков с резиновой лодкой. Те признались, что по плану должны были передать судно прибывшим на границу мужчинам и указать им место пересечения кордона.

Ранее в Молдавии сообщили о задержании пятерых украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу республики. Группу мужчин обнаружили во время патрулирования примерно в 200 метрах от кордона.

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      Алевтина Запольская
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