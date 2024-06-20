В Молдавии задержали пятерых украинцев при незаконном пересечении границы

Молдавские пограничники задержали 5 украинцев при незаконном пересечении границы

Пятерых украинцев задержали при незаконном пересечении молдавской границы, передает пограничная служба республики в своем Telegram-канале.

«Пограничники из сектора Пограничной полиции Бричаны обнаружили во время выполнения миссий по надзору за государственной границей примерно в 200 метрах от границы группу из пяти человек, которые двигались пешком», — указано в сообщении ведомства.

Отмечено, что все пятеро являются гражданами Украины и все они искали убежища в Молдавии.

Ранее стало известно, что на Украине более 40 мужчин пытались сбежать на грузовике в Молдавию, о чем сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, инцидент произошел 13 июня. Группа мужчин пыталась выехать из страны через Одесскую область.