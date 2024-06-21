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13:24, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о потере поддержки Глобального Юга

Spectator: Украина потеряла поддержку на Глобальном Юге

Фото: Alina Smutko / Reuters

Конференция по Украине в Швейцарии показала, насколько сильно Украина потеряла поддержку на Глобальном Юге. Об этом заявил неназванный бывший высокопоставленный сотрудник администрации Зеленского, передает издание Spectator.

«[Президент Украины Владимир Зеленский] надеялся, что конференция станет новой точкой отсчета международной поддержки... она лишь показала, насколько сильно мы потеряли поддержку на Глобальном Юге», — сказал он.

В тексте статьи также отмечается, что призванный продемонстрировать мировую поддержку Киева и подчеркнуть изоляцию России саммит сделал обратное, так как крупные страны, такие как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты отказались от подписания смягченного итогового коммюнике.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не следит за заявлениями МИД Украины о следующей «мирной конференции». Он также напомнил о заявлениях представителей украинских властей, грозившихся «ликвидировать русских» после возвращения Киевом Крыма и Донбасса, которое, по их словам, должно было произойти.

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      Александр Курбатов
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