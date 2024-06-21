На Западе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

The Spectator: по итогам конфликта Украина не станет полноправным членом НАТО

По итогам конфликта на Украине Киев получит гарантии безопасности, однако не станет полноправным членом НАТО. Наиболее вероятный исход боевых действий назвал The Spectator со ссылкой на источники.

«Совершенно очевидно, как закончится война. Прекращение огня вдоль линии контроля, плюс гарантии безопасности для Киева, но не полное членство в НАТО», — заявил в беседе с изданием бывший высокопоставленный государственный деятель одной из стран Запада, часто посещающий Киев.

Источник добавил, что Украина не пойдет на «никакие формальные уступки территории» и окажется в таком же статусе, как Кипр: станет членом Европейского союза, «который не признает, что его разделили».

Издание добавило, что подобный исход конфликта является очевидным для дипломатов из многих государств.

14 июня президент России Владимир Путин назвал два условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.