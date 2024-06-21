Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 21 июня 2024Мир

На Западе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

The Spectator: по итогам конфликта Украина не станет полноправным членом НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По итогам конфликта на Украине Киев получит гарантии безопасности, однако не станет полноправным членом НАТО. Наиболее вероятный исход боевых действий назвал The Spectator со ссылкой на источники.

«Совершенно очевидно, как закончится война. Прекращение огня вдоль линии контроля, плюс гарантии безопасности для Киева, но не полное членство в НАТО», — заявил в беседе с изданием бывший высокопоставленный государственный деятель одной из стран Запада, часто посещающий Киев.

Источник добавил, что Украина не пойдет на «никакие формальные уступки территории» и окажется в таком же статусе, как Кипр: станет членом Европейского союза, «который не признает, что его разделили».

Издание добавило, что подобный исход конфликта является очевидным для дипломатов из многих государств.

14 июня президент России Владимир Путин назвал два условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Популярное российское скетч-шоу перезапустят

      Украина объявила в международный розыск устроивших покушение на казахстанского блогера

      Кинолог назвала виновников «собачьего кризиса» в Улан-Удэ

      Арестович прокомментировал слухи о романе с Собчак

      В России разъяснили возможность компенсации недополученных выплат работающими пенсионерами

      На Западе заявили о сигнале Путина для США

      Домохозяек призвали устроить «баню» духовке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше