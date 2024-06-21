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11:37, 21 июня 2024Мир

На Западе предупредили о последствиях минирования Польшей границы с Россией

InfoBRICS: минирование Польшей границы с Россией приведет к опасной эскалации

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Минирование Польшей границы с Россией приведет к опасной эскалации напряженности между странами. О последствиях такого решения Варшавы предупредил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

По его словам, Калининградская область давно стала мишенью для стран Запада из-за ее стратегического положения, которое позволяет России удерживать военное присутствие в Балтийском море, поэтому Польша и Литва постоянно провоцируют российские войска учениями и угрозами.

«В этом смысле, с учетом возможности минирования на границе, риски для региональной безопасности, безусловно, будут расти в геометрической прогрессии», — отметил аналитик.

Ранее бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Россией.

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      Семен Александров
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