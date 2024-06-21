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20:47, 21 июня 2024Мир

Небензя назвал созданную американцами в Афганистане проблему

Небензя: оставленное США оружие в Афганистане может перейти к террористам
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Оставленное армией США в Афганистане оружие может перейти к террористам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

«С учетом количества оружия, оставленного западными военными в стране, угроза его попадания в руки боевиков, расползания в регионе и за его пределы становится вполне реальной», — сказал дипломат, подчеркнув, что Россия обеспокоена ростом группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

Ранее глава политического офиса правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин заявил, что «Исламское государство» перебазировало из Афганистана все свои центры по подготовке и вербовке боевиков.

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      Виктория Кондратьева
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