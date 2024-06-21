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12:16, 21 июня 2024Мир

Нидерланды одобрили переговоры Украины и Молдавии с ЕС

Парламент Нидерландов одобрил переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Парламент Нидерландов одобрил проведение переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) Украины и Молдавии. Об этом сообщает Euractiv.

«Парламент Нидерландов в четверг, 20 июня, проголосовал за разрешение переговорных рамок для Украины и Молдавии, устранив последнее препятствие для ЕС для официального начала переговоров о вступлении с обеими странами на следующей неделе», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что начало переговоров о приеме в Евросоюз Украины и Молдавии согласовали послы стран блока.

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      Лина Пивоварова
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