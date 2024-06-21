Осужденного за расправу над Михаилом Кругом осудят еще за три эпизода

В Тверской области осудят убийцу Михаила Круга Агеева еще за три расправы

В Тверской области осудят члена ОПГ «Тверские волки» Александра Агеева, отбывающего пожизненное наказание за расправу над шансонье Михаилом Кругом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Агеева уже доставили из колонии в Тверь. Теперь его и других членов банды обвиняют еще в трех заказных расправах, которые произошли в 2001 году. Тогда их жертвами стали бизнесмен, директор автосервиса и местный криминальный авторитет — боксер Виталий Карелин. Суд над Агеевым и его сообщниками начнется в Твери 25 июня.

Ранее военком Твери отказался отправлять в зону специальной военной операции (СВО) Агеева, который уже дважды просился на СВО. Его прошения были отклонены в связи с тем, что он осужден на максимальный срок.

