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08:59, 21 июня 2024Бывший СССР

Пашиняна обвинили в разрушении связей с армянской диаспорой

Экс-замгенсека ООН Севан: премьер Армении Пашинян разрушает связи с диаспорой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал инструментом в прокси-войне и разрушает связи с армянской диаспорой. В недальновидных действиях главу правительства республики обвинил бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан, передает ТАСС.

«Они разрушают страну и отношения армянской диаспоры с Арменией. (...) В России живет и работает больше армян, чем в Армении, и они вносят очень существенный финансовый вклад [в экономику республики]», — заявил экс-замгенсека ООН.

Он добавил, что обвинения Еревана в отношении Москвы неадекватны и несоответствуют политическому курсу самой Армении.

Ранее в Ереване выразили готовность заключить мирный договор с Баку в ближайший месяц. При этом, по словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, азербайджанская сторона не дала ответ по поводу возможного обобщения предложений и подписания мирного соглашения.

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      Глеб Палехов
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