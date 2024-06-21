Песков объяснил слова Путина о готовности России идти до конца

Песков: Путин в речи о готовности идти до конца имел в виду достижение целей СВО

Президент России Владимир Путин, говоря накануне о готовности России идти до конца, имел в виду специальную военную операцию на Украине (СВО) и достижение ее целей, объяснил слова президента России официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — сказал Песков.

Ранее на пресс-конференции в Ханое Путин, обращаясь к Западу по поводу Украины, задал риторический вопрос о том, «зачем [России] бояться и не лучше ли идти до конца». Глава государства счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращение тысячелетней государственности.