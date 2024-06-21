Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями времен ВОВ

Под Санкт-Петербургом около поселка Тельмана нашли пакеты с человеческими костями, которые могут принадлежать солдатам Великой Отечественной войны (ВОВ), пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По данным канала, в пакетах находились скелетированные останки — фрагменты черепов, челюстей, позвоночников, малоберцовых и большеберцовых костей серо-коричневого оттенка.

Официальной информации о проведении поисковых работах в указанном районе не поступало. Однако, по предварительным результатам судмедэкспертизы, кости могли пролежать в земле со времен Великой Отечественной войны. Проводится доследственная проверка.

Осенью 2023 года в Санкт-Петербурге на улице Большой Зелениной при демонтаже водопроводных труб рабочие обнаружили человеческие кости — череп и ребра.