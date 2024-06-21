Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:30, 21 июня 2024Из жизни

Юноша и девушка попали под суд за секс друг с другом

Times of Malta: на Мальте юноша и девушка попали под суд за секс друг с другом

Фото: kevin laminto / Unsplash

На Мальте юноша и девушка занялись сексом друг с другом и попали под суд. Об этом сообщает Times of Malta.

Джейк и Дженни (имени изменены — прим. — «Лента.ру») встречались и занимались сексом по обоюдному согласию, когда им было 15 и 14 лет соответственно. Позднее они расстались. Когда юноше исполнилось 16, его вызвали в полицию и заявили, что он совершил некое преступление. Против Дженни также выдвинули обвинения.

Выяснилось, что обоих обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетними — то есть друг с другом. И юноша, и девушка отказались свидетельствовать друг против друга, поэтому дело было закрыто. Известно, что Дженни рассказала о контактах с Джейком кому-то из знакомых. При этом изначально утверждалось, что школьница родила ребенка от возлюбленного, что оказалось неправдой.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
Домогательства, измены и порно. Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
Домогательства, измены и порно.Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
11 ноября 2022

Этот случай вызвал споры о том, не стоит ли снизить возраст согласия на Мальте с 16 до 14 лет, а также декриминализовать сексуальные отношения между подростками, если они происходят по взаимному согласию. Национальный совет по делам молодежи выступил за создание комплексной программы полового воспитания взамен устаревшей, которая действует сейчас.

При этом Джейк, которому сейчас 17 лет, заявил, что у некоторых его ровесников уже есть дети, «но их не тащат в суд из-за этого». «Закон существует, но, конечно же, не соблюдается. И люди определенно знают об этом», — сказал отец юноши.

В ноябре 2023 года 21-летняя мать троих детей из США рассказала о пяти выкидышах и пожаловалась на хейтеров. Энджи впервые забеременела в 15 лет от своего возлюбленного Джордана, за которым теперь замужем.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме разъяснили порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Как будут рассчитываться выплаты?

      Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам

      В Белом доме оценили возможность обсуждения подобного ДСНВ соглашения с Россией

      Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ с дронами

      Три страны договорились о создании военно-транспортного коридора через северные территории

      Турист из США побывал на курортах Сочи и Крыма и высмеял их

      В Южной Корее высказались об объеме поставок военной помощи Украине

      Губернатор Севастополя обратился к жителям региона после атаки дронов ВСУ

      В России за ночь сбили более ста беспилотников

      Российская авиация вступила в бой с безэкипажными катерами Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше