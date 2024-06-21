Популярный российский блогер покорил Килиманджаро и рассказал о неприятных впечатлениях

Блогер Илья Варламов покорил Килиманджаро и сравнил восхождение с болезнью

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) покорил Килиманджаро и сравнил восхождение с болезнью. Подробности похода он раскрыл в ролике, доступном на его YouTube-канале.

Блогер рассказал, что покорил Килиманджаро — самую высокую вершину Африки. Восхождение Варламов сравнил с болезненным состоянием. «У тебя тяжелая голова, у тебя слабость, тебе просто тяжело дышать, и самая большая проблема, что, как и во время болезни, не было никакого аппетита, у тебя апатия», — поделился он неприятными впечатлениями

По словам блогера, во время восхождения на гору он не чувствовал ничего, кроме усталости, недостатка кислорода и слабости. Он отметил, что у него было плохое самочувствие даже после восхождения на вершину. «Первое, что я сделал, когда приехал в отель, я на ресепшене просил таблетку от головы», — рассказал он.

Варламов выразил уверенность в том, что он больше не пойдет в горы. «Я не хочу больше переживать этот опыт, я не получил от этого никакого удовольствия, мне было плохо, я испытывал физические страдания. Я не испытал кайфа ни на одном из этапов», — заключил блогер.

Ранее Варламов назвал Индонезию тонущей помойкой. Блогер отметил, что мусор в этой стране не перерабатывают, а сжигают или привозят на свалку гнить.