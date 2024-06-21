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04:01, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала о драке с коллегой

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Испанская порноактриса Бриджет Би рассказала, как однажды подралась с коллегой по секс-индустрии. Историей она поделилась в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.

Би отметила, что из-за вспыльчивого характера порой может устраивать драки. Однажды она вступила в потасовку с коллегой, с которой у нее были напряженные отношения. По ее словам, инцидент произошел у бассейна.

«Она была похожа на маленькую птичку. А я ворвалась как сова, в своем репертуаре — как злая стерва. Наши силы были неравны», — добавила Би, не став называть причину конфликта. Порнозвезда заявила, что впоследствии, встретив коллегу на посвященном фильмам для взрослых мероприятии, извинилась перед ней.

Ранее популярный американский порноактер Томми Ганн рассказал, как получил травму на съемках. Звезда фильмов для взрослых раскрыл, что на съемках в настоящей шахте сильно поранил палец.

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      Олег Давыдов
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