Порнозвезда рассказала о драке с коллегой

Испанская порноактриса Бриджет Би рассказала, как однажды подралась с коллегой по секс-индустрии. Историей она поделилась в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.

Би отметила, что из-за вспыльчивого характера порой может устраивать драки. Однажды она вступила в потасовку с коллегой, с которой у нее были напряженные отношения. По ее словам, инцидент произошел у бассейна.

«Она была похожа на маленькую птичку. А я ворвалась как сова, в своем репертуаре — как злая стерва. Наши силы были неравны», — добавила Би, не став называть причину конфликта. Порнозвезда заявила, что впоследствии, встретив коллегу на посвященном фильмам для взрослых мероприятии, извинилась перед ней.

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