Посол прокомментировал вызов в МИД Южной Кореи

Посол РФ Зиновьев в МИД Южной Кореи назвал неприемлемыми попытки шантажа и угроз

Посол России Георгий Зиновьев во время вызова в МИД Южной Кореи назвал неприемлемыми попытки шантажа и угроз. Его слова приводит ТАСС.

Посол подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей не направлено против третьих стран. Он объяснил, что оно соответствует принципам и нормам международного права, а также содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове.

МИД Южной Кореи вызвал посла Зиновьева из-за подписания Россией соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве. Он обязывает страны помогать друг другу в случае агрессии против одной из них.