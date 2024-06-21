Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 21 июня 2024Мир

Посол прокомментировал вызов в МИД Южной Кореи

Посол РФ Зиновьев в МИД Южной Кореи назвал неприемлемыми попытки шантажа и угроз

Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Globallookpress.com

Посол России Георгий Зиновьев во время вызова в МИД Южной Кореи назвал неприемлемыми попытки шантажа и угроз. Его слова приводит ТАСС.

Посол подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей не направлено против третьих стран. Он объяснил, что оно соответствует принципам и нормам международного права, а также содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове.

МИД Южной Кореи вызвал посла Зиновьева из-за подписания Россией соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве. Он обязывает страны помогать друг другу в случае агрессии против одной из них.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В России начали бороться с укреплением рубля

      Японская компания купила десять запусков американских ракет Electron

      18-летняя невеста Лепса ответила критикам их романа

      Лавров назвал самую реалистичную мирную инициативу по Украине

      В Минобороны обсудили автоматизацию процесса получения военнослужащими льгот

      Украинский дрон сбили при попытке атаковать Россию

      США после визита Путина во Вьетнам отправят туда помощника госсекретаря

      На Украине задержали пытавшихся бежать в Венгрию уклонистов

      Медведев фразой «оборзевшие циничные твари» отреагировал на одно предложение США

      Семья мастеров единоборств спасла женщину от изнасилования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше