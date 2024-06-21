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08:58, 21 июня 2024Мир

Южная Корея вызвала посла России из-за подписания соглашения с КНДР

МИД Южной Кореи вызвал посла России Зиновьева из-за подписания соглашения с КНДР
Георгий Зиновьев

Георгий Зиновьев. Фото: Николай Галкин / ТАСС

МИД Южной Кореи вызвал посла России Георгия Зиновьева из-за подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Зиновьев находился в МИД страны чуть более получаса.

В ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном был подписан договор о стратегическом партнерстве. Он обязывает страны помогать друг другу в случае агрессии против одной из них.

После этого Южная Корея пообещала «пересмотреть» свою позицию по вопросу поставок оружия Украине. В настоящее время Сеул не оказывает Киеву военную помощь напрямую. Президент России Владимир Путин заявил, что если Южная Корея примет решение о поставках вооружений Украине, то Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.

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      Лина Пивоварова
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