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15:35, 21 июня 2024Мир

Путин заявил о готовности обсудить с НАТО систему безопасности в Евразии

Путин: Россия готова обсуждать с НАТО построение системы безопасности в Евразии

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Москва готова обсуждать со странами НАТО вопрос построения системы безопасности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами, в том числе», — сказал российский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО препятствуют строительству справедливой архитектуры безопасности в Евразии.

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      Виктория Кондратьева
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