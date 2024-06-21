Путин заявил о готовности обсудить с НАТО систему безопасности в Евразии

Путин: Россия готова обсуждать с НАТО построение системы безопасности в Евразии

Москва готова обсуждать со странами НАТО вопрос построения системы безопасности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами, в том числе», — сказал российский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО препятствуют строительству справедливой архитектуры безопасности в Евразии.