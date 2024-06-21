Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:04, 21 июня 2024Наука и техника

Раскрыто происхождение больших морей на Титане

Science Advances: раскрыто происхождение больших морей на Титане

Фото: NASA / JPL-Caltech / SSI / Kevin M. Gill

Ученые Массачусетского технологического института раскрыли происхождение больших морей на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, берега постоянно разрушаются волнами, что увеличивает площадь морей.

Геологи смоделировали разрушение озерных берегов на Земле, а затем проверили, какая форма эрозии могла образовать береговые линии на Титане, видимые на изображениях зонда Cassini. Всего было рассмотрено три сценария: отсутствие эрозии, эрозия, вызванная волнами, и равномерная эрозия, вызванная растворением или отслаиванием материала.

Анализ был проведен на четырех крупнейших морях Титана: Море Кракена, Лигейя-Маре, Пунга-Маре и Онтарио Лакус. Модели показали, что берега всех четырех морей соответствуют модели волновой эрозии, что указывает на существование волн на Титане. Таким образом, воздействие волн было самым вероятным объяснением, хотя необходимы прямые наблюдения, чтобы окончательно подтвердить их существование.

Существование больших морей и меньших озер Титана было подтверждено в 2007 году с помощью радиолокационных изображений, полученных космическим кораблем НАСА Cassini. Они образованы жидким метаном и этаном, которые испаряются и выпадают в виде дождей.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди военных. Украинские власти могут скрывать эпидемию

      Москвичам пообещали более частые смерчи

      Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

      МИД Израиля вызвал посла Армении

      У Земли обнаружили защиту от сверхновых

      В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

      Реклама

      Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

      Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

      Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

      СКР взялся расследовать атаку украинских дронов на Краснодарский край

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше