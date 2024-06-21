Россиян предупредили о провоцирующих ожирение популярных продуктах

Диетолог Кованова: суши и макароны провоцируют ожирение

Диетолог София Кованова перечислила продукты, которые сильнее других провоцируют ожирение. Мнение специалистки приводит NEWS.ru.

Кованова включила в список вредных для фигуры продуктов популярные у россиян блюда, такие как макароны, жареный картофель и суши. Она уточнила, что картофель лучше есть в отварном или запеченном виде, макаронные изделия тоже допустимы, если они изготовлены из твердых сортов пшеницы. Чтобы макароны стали менее калорийными, диетолог посоветовала их недоваривать, то есть готовить альденте.

Не лучшим для фигуры выбором будут суши и роллы, считает Кованова. «Чтобы приготовить рис липким, в него добавляют очень много сахара, в соевом соусе содержится большое количество соли — отеки гарантированы», — предупредила она.

Также специалистка призвала отказаться от любого фастфуда — шаурмы, бургеров, хот-догов и картофеля фри. По ее мнению, все эти блюда являются калорийными и не содержат полезных веществ. Употребление сладких газированных напитков — еще один верный способ набрать лишние килограммы, считает Кованова. Она предупредила, что надпись «без сахара» на упаковке не избавит от проблем, так как некоторые сахарозаменители, как и сахар, повышают уровень инсулина в крови.

Наконец, Кованова посоветовала исключить из рациона конфеты и алкоголь. По ее словам, сладости усиливают голод, а этанол разрушает мышечную и нервную ткань, а также задерживает воду.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов назвал лимонады самой вредной летней сладостью. По его словам, в одной порции напитка может содержаться суточная норма сахара.