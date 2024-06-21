Россиянам назвали способ получить компенсацию при падении дерева на машину

Автоэксперт Моржаретто: при падении дерева на авто нужно сразу вызвать полицию

Если дерево упало на припаркованный автомобиль, необходимо сразу вызвать полицию. Способ получить компенсацию за ущерб, нанесенный машине, назвал автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Москвой 24».

По словам специалиста, прибывшие на место сотрудники полиции зафиксируют факт инцидента с помощью акта с описанием повреждений. При наличии у автомобилиста КАСКО Моржаретто рекомендовал обратиться в страховую компанию, чтобы возместить ущерб, уточнив, что ОСАГО в такой ситуации не поможет. «Если КАСКО нет, можно попытаться получить компенсацию другим путем — найти управляющую компанию, которая должна следить за состоянием деревьев, и обратиться в суд», — добавил автоэксперт. Если удастся доказать, что дерево было старым и его давно нужно было спилить, коммунальщикам придется заплатить за пострадавшее транспортное средство, заключил специалист.

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