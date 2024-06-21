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18:52, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли самые популярные схемы мошенничества на YouTube

Член ОП РФ Малькевич заявил, что многие мошенники стали использовать YouTube

Фото: Omar Al-Ghosson / Unsplash

Все больше мошенников стали выбирать видеохостинг YouTube для обмана потенциальных жертв, заявил первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного общества Александр Малькевич. Самые популярные схемы злоумышленников он раскрыл в материале для «Газеты.Ru».

Так, мошенники могут использовать в своих схемах описания под видео. «Злоумышленники загружают ролики и добавляют в описания ссылки якобы на полезные программы. На деле же пользователь получает на устройство вирус», — предупредил Малькевич. Иногда, чтобы еще больше ввести жертву в заблуждение, для этих целей создается еще и поддельный сайт.

Другой способ обмана нацелен на блогеров. В этом случае злоумышленники отправляют ему электронное письмо и предлагают сотрудничество. «Как только преступники смогли войти в доверие к автору, они присылают ссылку на вредоносное ПО под видом программы, якобы необходимой для совместной работы», — заявил член ОП РФ.

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Если мошенникам удастся взломать аккаунт блогера, они могут как ограничиться шантажом автора, так и начать использовать захваченные YouTube-каналы для обмана других пользователей или распространения вирусов.

«Стоит отметить, что мошенники активно способствуют продвижению своего контента. Так, злоумышленники часто используют автоматическую загрузку и поисковую оптимизацию (SEO), чтобы повысить видимость вредоносного контента», — раскрыл Малькевич.

Ранее эксперт F.A.C.C.T. Иван Лебедев предупредил об угрозе мошенничества, связанного с популярной игрой Hamster Kombat. В частности, злоумышленники создают вредоносные предложения и предлагают игрокам зайти в них для вывода бонусов.

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      Маргарита Щигарева
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