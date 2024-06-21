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06:00, 21 июня 2024Экономика

Россияне признались в готовности тратить тысячи рублей в месяц на бьюти-услуги

Авито Услуги: россияне готовы тратить на бьюти-услуги около 4,5 тысяч рублей

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Россияне в среднем готовы тратить на бьюти-услуги порядка 4,5 тысячи рублей в месяц, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики «Авито Услуг». Исследователи связали это с началом сезона отпусков.

«Согласно результатам опроса, летом почти половина россиян, 44 процента, обращаются к бьюти-мастерам, из них 16 процентов делают это регулярно. Клиенты готовы тратить на красоту в среднем 4538 рублей в месяц, — рассказали аналитики. — Самыми популярными услугами остаются маникюр и педикюр, ими пользуются 63 процента опрошенных».

Выяснилось также, что 70 процентов россиян в возрасте от 55 до 64 лет летом делают маникюр и педикюр регулярно, а вот среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет эта услуга менее популярна — ей пользуются 55 процентов опрошенных.

«На втором месте по популярности услуги по уходу за волосами — к парикмахерам обращается половина россиян. Наиболее востребованы парикмахеры у представителей старшего поколения, — уточнили аналитики. — На третьем месте в рейтинге — оформление бровей и ресниц».

Дальше по списку — массаж и уход за лицом. За этими процедурами, по словам исследователей, обращаются 35 процентов опрошенных.

«Россияне обращаются к косметологам летом, чтобы подобрать правильный уход за кожей в жаркое время года, защитить ее от ультрафиолета и агрессивного воздействия внешней среды», — уточнили в Авито Услугах.

Ранее в России раскрыли преступную схему действующей по всей стране «секты косметологов». С 2019 года жертвами участников данной секты стали сотни россиян.

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      Наталия Белова
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