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14:17, 21 июня 2024Россия

Россияне рассказали о домашних заготовках на зиму

KP.RU: 55 % опрошенных россиян делают домашние заготовки на зиму

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Более половины опрошенных россиян рассказали, что делают домашние заготовки на зиму, пишет KP.RU. В исследовании приняли участие 5,2 тысячи человек.

Так, 55 процентов респондентов рассказали, что всегда делают большие запасы консервов, чтобы хватило на всю зиму. Причем многие закатывают в банки урожай с собственных грядок, а другие консервируют овощи и фрукты летом, пока они продаются по невысоким ценам. Россияне солят и маринуют грибы, помидоры и огурцы, варят компоты и варенья.

Еще 17 процентов опрошенных признались, что закрывают несколько банок, готовят только то, что любят больше всего. 13 процентов признались, что раньше делали большие запасы, однако сейчас перестали заниматься консервацией, так как проще купить готовую продукцию в магазине.

Никогда не делают заготовки 14 процентов россиян, так как не умеют, не хотят или просто не любят.

Ранее врач-терапевт Анастасия Агаева рассказала, что квашеная капуста способствует улучшению здоровья благодаря содержанию в ней витаминов и пробиотиков.

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      Варвара Кошечкина
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