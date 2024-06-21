Россиянин предстанет перед судом за занятие высшего положения в преступной иерархии

Жителя Ставрополья осудят за занятие высшего положения в преступной иерархии

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Ставропольского края, обвиняемого в вымогательствах, разбойном нападении и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по краю.

По данным ведомства, мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии одного из населенных пунктов Ставрополья. Вскоре он предстанет перед Ставропольским краевым судом.

Как сообщает следствие, обвиняемый совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вымогал 330 тысяч рублей у двоих человек с угрозами применения насилия. Он же совершил разбойное нападение на жительницу соседнего региона и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрал у нее 50 тысяч рублей. Его преступную деятельность пресекли сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), известного как Шишкан. Он будет отбывать срок в колонии особого режима.