Россиянка обвинила женщину в сносе памятника на могиле бойца Великой Отечественной войны

На Урале женщину обвинили в сносе памятника бойцу Великой Отечественной войны

На Урале женщину обвинили в сносе памятника бойцу Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает издание «Екатеринбург Онлайн» в Telegram.

Внучка участника ВОВ утверждает, что местная предприниматель снесла монумент, который был установлен на могиле ее деда. «На месте могилы моего деда построили фундамент и огородили его оградой. А мне некуда даже цветочек принести, чтобы почтить его память», — пожаловалась россиянка.

Обвиненная ею женщина заверила, что она облагородила заброшенную территорию рядом с могилой своих родителей. Также она намекнула, что внучка ветерана плохо заботится о месте захоронения своих предков. «Как вы храните память о предках, что люди даже понять не могут, что тут кто-то есть? Там была куча мусора, свалка», — сказала предприниматель.

Ранее в Калининграде показали разрушающиеся могилы участников ВОВ. На кадрах видны покосившиеся стелы на могилах солдат и тех, кто приехал восстанавливать город. Потускневшие плиты и ограждения с облупившейся краской находятся в лесу и заросли травой.