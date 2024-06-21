Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов в зоне спецоперации

Минобороны России заявило о нанесении 14 групповых ударов за неделю в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в ходе атак были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также места подготовки к применению безэкипажных катеров.

Помимо того, поразить удалось пункты временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 21 июня около 70 дронов противника были сбиты над Крымом и Черным морем. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации Минобороны.