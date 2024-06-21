Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 21 июня 2024Россия

Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов в зоне спецоперации

Минобороны России заявило о нанесении 14 групповых ударов за неделю в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в ходе атак были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также места подготовки к применению безэкипажных катеров.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Помимо того, поразить удалось пункты временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 21 июня около 70 дронов противника были сбиты над Крымом и Черным морем. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержали миллиардера. В США его считали казначеем Солнцевской ОПГ

      Опасные комары начали активно распространяться по миру из-за глобального потепления

      В Израиле пригрозили серьезными последствиями Армении за признание Палестины

      Артемий Лебедев призвал Россию взять пример с США в одном аспекте

      Орбан назвал главу Еврокомиссии девочкой-прислужницей при демоне

      Зависшие из-за санкций против Мосбиржи доллары и евро переведут в рубли

      В Кремле заявили, что второй Aurus для Ким Чен Ына стал недорогим подарком. Это авто стоит более 40 миллионов рублей

      Уролог перечислил самые полезные для мужского здоровья продукты

      По факту истязания несовершеннолетней россиянки в больнице возбудили дело

      Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше