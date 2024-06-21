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10:47, 21 июня 2024Из жизни

Семья мастеров единоборств спасла женщину от изнасилования

В США семья обладателей черных поясов по тхэквондо поймала насильника

Фото: @SheriffEd_HCSO

Семья тренеров по тхэквондо в США поймала насильника и спасла женщину. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел около четырех часов дня во вторник, 18 июня, вскоре после того, как семья Ан открыла двери своей студии боевых искусств «Йонг-ин» в городе Кэти, штат Техас, для вечерних занятий. Саймон Ан, его отец, мать, старшая сестра и младший брат услышали крики, доносившиеся из соседнего магазина.

Аны, обладатели черного пояса четвертой степени, поначалу не обращали внимания на звуки, полагая, что сотрудники просто развлекаются. Но затем особенно пронзительный крик заставил мастеров единоборств действовать. Они побежали в магазин и обнаружили там мужчину, который лежал на молодой женщине, пытающейся сбросить его с себя. Аны быстро поняли, что это попытка изнасилования.

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Отец Саймона Ана, Хонг, оттащил нападавшего за рубашку и прижал его к полу. Сестра Ханна схватила женщину и поспешила вывести ее на улицу. В это время Саймон и его брат помогали усмирить нападавшего. «Все произошло так неожиданно. Это была самооборона. Злоумышленник пытался убежать — царапался, кусался, делал все, что мог», — сказал Саймон, который занимается тхэквондо уже 16 лет.

Хонг удерживал нападавшего в течение десяти минут, пока не прибыли полицейские. Департамент полиции округа Харрис отметил, что Ан и его семья спасли молодую женщину от изнасилования.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Луизиана отобрала нож у набросившегося на нее насильника и расправилась с ним. Американка, имя которой не разглашается, находилась в прачечной самообслуживания, когда туда вошел 40-летний Николас Транчант и набросился на нее.

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      Антонина Черташ
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