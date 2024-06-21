Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее за разброс агитационных листовок

ЦТАК: сестра Ким Чен Ына пообещала Сеулу ответ за заброс листовок в КНДР

Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что Пхеньян примет меры в ответ на заброс агитационных листов с помощью воздушных шаров через границу из Южной Кореи в приграничные районы КНДР. Соответствующее сообщение опубликовало ЦТАК.

«Судя по сообщениям, отребье-перебежчики даже не скрывают, что запустили листовки через границу [по воздуху]. Этот мусор раскритикуют их собственные [бывшие] сограждане», — высказалась она, пообещав, что игнорирование предупреждений от КНДР вызовет немедленный ответ со стороны Пхеньяна.

8 июня стало известно, что КНДР вновь отправила шары, предположительно, с мусором в направлении Южной Кореи. До этого южнокорейские активисты ответили на аналогичную акцию отправкой в КНДР воздушных шаров с флешками, на которые были записаны сериалы и k-pop.