Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 21 июня 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее за разброс агитационных листовок

ЦТАК: сестра Ким Чен Ына пообещала Сеулу ответ за заброс листовок в КНДР

Фото: Jorge Silva / Reuters

Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что Пхеньян примет меры в ответ на заброс агитационных листов с помощью воздушных шаров через границу из Южной Кореи в приграничные районы КНДР. Соответствующее сообщение опубликовало ЦТАК.

«Судя по сообщениям, отребье-перебежчики даже не скрывают, что запустили листовки через границу [по воздуху]. Этот мусор раскритикуют их собственные [бывшие] сограждане», — высказалась она, пообещав, что игнорирование предупреждений от КНДР вызовет немедленный ответ со стороны Пхеньяна.

8 июня стало известно, что КНДР вновь отправила шары, предположительно, с мусором в направлении Южной Кореи. До этого южнокорейские активисты ответили на аналогичную акцию отправкой в КНДР воздушных шаров с флешками, на которые были записаны сериалы и k-pop.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди военных. Украинские власти могут скрывать эпидемию

      Москвичам пообещали более частые смерчи

      Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

      МИД Израиля вызвал посла Армении

      У Земли обнаружили защиту от сверхновых

      В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

      Реклама

      Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

      Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

      Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

      СКР взялся расследовать атаку украинских дронов на Краснодарский край

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше