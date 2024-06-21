Штурм спецназом квартиры киллера в российском городе попал на видео

В Петербурге силовики задержали киллера за три убийства в 90-е

В Санкт-Петербурге росгвардейцы штурмом взяли квартиру ранее судимого местного жителя, обвиняемого в серии заказных преступлений. Оперативное видео задержания киллера предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

На кадрах видны спецназовцы, врывающиеся в квартиру. Силовики укладывают мужчину на пол. Позже он уже сидит перед следователем в кабинете.

В Следственном комитете (СК) России сообщили «Ленте.ру», что задержанный в октябре 1994 года стрелял в мужчину на улице Федюнинского в городе Ломоносове. Также его обвиняют в причастности еще к трем расправам, за которые он получил денежное вознаграждение. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее 21 июня сообщалось, что СК установил причастность организованной преступной группы (ОПГ), возглавляемой Олегом Каштело, к шести расправам, совершенным в 90-е годы.