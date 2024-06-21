В Великобритании сотрудницу тюрьмы поймали за передачей наркотиков заключенным

В Великобритании сотрудница тюрьмы передавала заключенным наркотики через туалет, но была поймана при очередной попытке. Об этом пишет Manchester Evening News.

28-летняя Фарра Джонс работала в транспортной компании, сотрудничающей со службой сопровождения заключенных. По приезде в тюрьму Forest Bank в графстве Большой Манчестер она зашла в туалет. Там, в мусорном ведре, ее коллеги позже и нашли таблетки желтого и белого цветов, а также гашиш. Как считает прокурор, если бы пакеты с наркотиками не перехватили, их бы забрал вступивший в сговор сотрудник тюрьмы и передал в тюремные камеры.

Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что Джонс пронесла на территорию тюрьмы наркотики под одеждой, спрятав их под грелкой. Девушка попалась полиции вечером 30-го ноября. Ее нашли в машине с другом по имени Стивен Уимблтон. В салоне стоял запах конопли, поэтому пару задержали. Позднее в крови мужчины обнаружили кокаин.

Автомобиль и дома Джонс и Уимблотона обыскали. В них обнаружили наркотики, телефоны Zanco и IPhone, которые сотрудница тюрьмы передавала заключенным, зарядные устройства, SIM-карты, нож и пистолет. В спальне девушки также нашли десять тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей) наличными. Стоимость всех изъятых предметов составила примерно 144 895 фунтов стерлингов (15,2 миллиона рублей). При расчете, как сказал прокурор, учитывалось цена не рыночная, а тюремная.

Адвокат Джонс пытался оправдать девушку тем, что она была всего лишь исполнителем. Джонс нуждалась в деньгах, чтобы закрыть долги, а также подвергалась домашнему насилию. «Она чувствовала, что ее психическое здоровье ухудшается, и поэтому, когда появилась возможность, воспользовалась ею», — объяснил юрист. Условия жизни девушки не сочли подходящим оправданием. Джонс заключили в тюрьму на четыре года, а задержанного с ней Уимблтона — на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Ирландии пожилой мужчина оказался наркокурьером и был задержан с грузом наркотиков на сумму почти полмиллиона евро. Он пытался перевезти их в коробках на рейсовом автобусе.