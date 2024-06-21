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04:42, 21 июня 2024Мир

США перебросили сверхзвуковой бомбардировщик на Гуам

Пентагон сообщил о переброске бомбардировщика B-1B на Гуам

Фото: Lithuanian Ministry of Defence / Reuters

Индо-Тихоокеанское командование Пентагона сообщило о переброске США сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1B на Гуам, передает РИА Новости.

«Бомбардировщик B-1B прибыл для поддержки рутинных миссий», — сказано в сообщении командования.

Отмечается, что летательный аппарат был размещен на острове Гуам, являющийся неинкорпорированной организованной территорией США.

Ранее стало известно, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал имитацию ядерного удара по Калининграду. Уточняется, что во время учений поддержку бомбардировщику оказывали шведские истребители и немецкий противолодочный самолет P-3 Orion.

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      Марина Совина
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