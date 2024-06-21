США перебросили сверхзвуковой бомбардировщик на Гуам

Индо-Тихоокеанское командование Пентагона сообщило о переброске США сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1B на Гуам, передает РИА Новости.
«Бомбардировщик B-1B прибыл для поддержки рутинных миссий», — сказано в сообщении командования.
Отмечается, что летательный аппарат был размещен на острове Гуам, являющийся неинкорпорированной организованной территорией США.
Ранее стало известно, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал имитацию ядерного удара по Калининграду. Уточняется, что во время учений поддержку бомбардировщику оказывали шведские истребители и немецкий противолодочный самолет P-3 Orion.