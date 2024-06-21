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21:08, 21 июня 2024Бывший СССР

Украина ответит на недружественные шаги Израиля

Украина ограничит въезд гражданам Израиля в ответ на его действия

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Украина ограничит въезд гражданам Израиля в ответ на недружественные шаги еврейского государства. Об этом сообщило украинское посольство, передает РИА Новости.

Гражданам стран с безвизовым режимом с Израилем, включая Украину, придется подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней. Новые правила вступят в силу с 1 июля.

Украинская сторона решила ввести аналогичные требования для израильтян, включая паломников. «Недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — заявили в посольстве.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что конфликт президента страны Владимира Зеленского с Израилем возник из-за отсутствия интеллекта у политика. По его словам, высказывание Зеленского о признании Палестины и намерении сделать все, чтобы остановить Израиль, испортило отношения.

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      Марина Совина
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