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10:34, 21 июня 2024Силовые структуры

Украинка запустила в небо шары с флагом террористической организации и была осуждена

В Москве суд приговорил украинку к 12 годам колонии за воздушные шары

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил украинку Кристину Любашенко (включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) к 12 годам колонии общего режима из-за запуска в небо воздушных шаров в цвете флага «Легиона "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по статьям 205.5 («Участие в деятельности в террористической организации») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2022 года в Женеве Любашенко вступила в ряды террористической организации. В период с 5 по 8 мая 2023 года, действуя в ее интересах, женщина запустила в небо из квартиры на Ломоносовском проспекте воздушные шары в цвете флага организации.

Тогда же она разместила колонки в окнах квартиры и гостиничного номера, через которые распространяла «не соответствующую официальной позиции Министерства обороны России информацию о действиях российских военных на территории Украины».

Ранее на Урале сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю местную жительницу за поддержку идеологии «Легиона "Свобода России"».

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