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20:33, 21 июня 2024Мир

В Британии обвинили США в попытке «свалить» Украину на НАТО

Меркурис: США хотят передать НАТО ответственность за будущие неудачи Украины
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США передают НАТО контроль над поставками оружия Украине, так как хотят избавиться от ответственности за будущие неудачи Киева. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Американцы по сути сваливают Украину на [кандидата на должность генерального секретаря Североатлантического альянса] Марка Рютте и НАТО», — заявил эксперт.

Меркурис заявил, что американское руководство передает Североатлантическому альянсу контроль над поставками оружия Киеву, подавая это как «способ обеспечить поддержку Украины после американских выборов», победу на которых может одержать бывший президент США Дональд Трамп.

По его словам, в вопросе обеспечения Киева оружием «без американцев ничего не работает», в связи с чем США готовят НАТО к тому, что альянсу «придется взять на себя ответственность, когда все окончательно развалится».

Ранее Меркурис заявил, что швейцарская конференция по Украине и визит президента России Владимира Путина в КНДР стали полным фиаско для внешней политики США.

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      Елизавета Мытарева
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