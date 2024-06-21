В Британии заявили о полном фиаско в американской внешней политике

Меркурис: саммит в Швейцарии и визит Путина в КНДР — полное фиаско для США

Саммит по Украине в Швейцарии и визит президента России Владимира Путина в КНДР стали полным фиаско для внешней политики США. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Прошла конференция в Швейцарии. Она оказалась не просто провалом, а полным фиаско. На Ближнем Востоке у нас кризис, который выходит из-под контроля, а Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть», — заявил эксперт.

По словам Меркуриса, последние международные события «были просто катастрофическими» для американской внешней политики. Он отметил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР стало для США неожиданным событием, так как американское руководство старалось не допустить сближения этих государств.

Аналитик подчеркнул, что причиной неудач в американской внешней политике стало то, что США вместо дипломатического подхода придерживаются «политики вооруженных конфликтов и войн», стремясь «наложить санкции на всех».

Ранее профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил о провале попыток США изолировать Россию, указав на прошедшие визиты Путина в КНДР и Вьетнам.