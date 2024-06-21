В Германии объяснили немцам смысл пособий для украинцев

Правительство ФРГ: пособия для украинцев обеспечивают их эффективную интеграцию

Программа пособий по безработице для беженцев с Украины обеспечивает их эффективную интеграцию в немецкое общество. Об этом заявило правительство Германии на своем официальном сайте.

«Пособие по безработице обеспечивает более эффективную интеграцию украинцев, чем выплаты по закону для лиц, ищущих убежища. Также оно позволяет быстрее закрепиться беженцам с Украины на рынке труда в Германии», — отмечается в заявлении.

Также правительство сообщило, что достигло соглашения с немецкими компаниями о «приеме на работу даже тех беженцев, которые еще не очень хорошо владеют немецким языком».

16 июня управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай призвал лишить украинских беженцев социальных выплат. Он заявил, что данная мера позволит набрать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины.