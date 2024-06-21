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11:52, 21 июня 2024Россия

В Госдуме допустили причастность Украины к вспышке ботулизма в России

Депутат Федоров: к вспышке ботулизма в России может быть причастна Украина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Евгений Федоров допустил причастность Украины к вспышке ботулизма в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Чиновник заметил, что в числе военных методов, используемых Киевом, вполне могли быть отравление воды и пищи.

«Для этого необязательно внедряться, потому достаточно просто провести акт диверсии. Среди военных методов диверсия в виде испорченной воды или испорченных продуктов — это вообще классика. Если можно обстреливать наши объекты, жилые дома, то, естественно, можно и отравлять воду или продукты», — высказал свою точку зрения депутат.

Федоров призвал руководство страны быть готовым к тому, что Украина попытается отравить водопровод или как-либо повлиять на жизненно важные службы страны. Он предрек рост числа подобных случаев в будущем, добавив, что власти российских регионов должны уделять больше внимания противодиверсионным мероприятиям.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с ботулизмом в стационарах страны возросло до 300.

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      Наталья Анисеева
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