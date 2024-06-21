В Госдуме связали вспышку холеры в Херсоне с опытами Пентагона

Вице-спикер Госдумы Яровая связала вспышку холеры в Херсоне с опытами Пентагона

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая связала вспышку холеры в Херсонской области с продолжением биологических опытов Пентагона над военными и гражданскими. Слова депутата приводит РИА Новости.

«Опыты Пентагона над военнослужащими и гражданскими лицами продолжаются при поддержке преступного киевского режима», — сказала она.

Парламентарий напомнила, что проведенное ранее парламентское расследование доказало, что американские специалисты по заданию Минобороны США вывозили особо опасные микроорганизмы, в частности холеру, для дальнейшей работы на закрытых объектах Пентагона.

Ранее пророссийское подполье Херсона заявило, что в городе зафиксирована вспышка холеры среди украинских военных и гражданского населения, а власти пытаются скрыть эпидемию. Источник уточнил, что в больницах находится около 100 человек.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре усилили санитарно-эпидемиологический контроль на приграничных территориях.