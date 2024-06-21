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17:33, 21 июня 2024Мир

В Израиле пригрозили серьезными последствиями Армении за признание Палестины

Советник Нетаньяху Гендельман: решение Армении является призом для ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Решение Армении признать Палестину суверенным государством несет серьезные последствия для израильско-армянских отношений и является «призом» для палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Признание Арменией Палестины как суверенного государства является призом для террористов из ХАМАС», — отмечается в заявлении советника.

Он добавил, что подобные действия Еревана «будут иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений Израиля и Армении».

Ранее МИД Армении заявил о признании страной Палестины. В ведомстве отметили, что Ереван присоединился к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН с призывами к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Также в армянском МИД заявили о поддержке принципа двух государств в решении израильско-палестинского конфликта.

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      Дарья Устьянцева
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