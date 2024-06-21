В Кремле оценили визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Песков: визиты Путина в КНДР и Вьетнам оказались результативными

Визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам оказались результативными. Таким образом прошедшие поездки оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очень насыщенная была повестка дня, и результативные были поездки», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что трехдневная поездка была «весьма и весьма напряженная».

Ранее российский лидер завершил государственный визит во Вьетнам, вылетев из аэропорта в Ханое вечером 20 июня.

До этого Путин посетил Северную Корею, где подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.