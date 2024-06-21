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12:57, 21 июня 2024Россия

В Крыму помогавшие бойцам СВО женщины сломали дорожки к морю

В Крыму две женщины заехали на пляж и сломали деревянные дорожки к морю

Кадр: Telegram-канал Baza

В Крыму две женщины заехали на пляж, перекопали песок и сломали деревянные дорожки к морю. Отдыхающие узнали в них мошенниц, которые помогали бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло в Черноморском районе на полуострове. Женщины проехали на внедорожнике на пляж, чем вызвали негодование у посетителей. В ответ недовольные получили агрессию и угрозы связями.

В процессе перепалки отдыхающие узнали в одной из женщин волонтера, которая собирала деньги на гуманитарную помощь для отправки на фронт.

Как утверждает Baza, другой нарушительницей спокойствия оказалась сотрудница Комитета солдатских матерей, уроженка Мелитополя. Она собирала средства на закупку оборудования для российских бойцов. Женщину подозревали в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что жительница Забайкалья захотела получить выплату и узнала правду об участвовавшем в спецоперации партнере.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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