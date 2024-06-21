В ЛНР заявили об увеличении атак ВСУ под Волчанском в 1,5 раза за сутки

Марочко: число атак ВСУ под Волчанском увеличилось в 1,5 раза за сутки

Число атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Липцами и Волчанском в Харьковской области увеличилось в 1,5 раза за сутки. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Марочко рассказал об увеличении числа попыток ВСУ оттеснить подразделения ВС России с занимаемых позиций на харьковском направлении. Также он отметил усиление артиллерийской поддержки украинских подразделений.

«Количество атак по сравнению с предыдущими сутками возросло почти в 1,5 раза», — заявил эксперт. Он добавил, что подразделения ВСУ регулярно меняют тактику применения ударных БПЛА на этом участке фронта.

Ранее Марочко сообщил о хранении военной техники во дворах жилых домов под Харьковом. По его словам, жители села Ольховка под Харьковом массово жалуются, что украинские войска размещают оружие и личный состав на территории их участков.