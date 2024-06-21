Лавров: РФ надеется, что на Западе понимают причины потери территорий Киевом

Россия надеется, что на Западе есть те, кто понимает, что после каждого неудавшегося этапа урегулирования конфликта Украина теряла территории. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия сделала четвертое мирное предложение в виде инициативы президента Владимира Путина. «Пусть делают выводы. Не сомневаюсь, что серьезные политики, а кое-где еще они остались, понимают необходимость включить свои интеллектуальные и дипломатические способности и начать думать о реальной политике», — сказал Лавров.

По его словам, Москва предприняла первую попытку урегулировать назревающий конфликт на востоке Украины в феврале 2014 года. Глава МИД РФ напомнил, что тогда удалось достичь договоренности между оппозицией и бывшим украинским президентом Виктором Януковичем. Соглашение было подписано, но оппозиционные силы при активной роли Запада сорвали его, добавил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что не следит за заявлениями внешнеполитического ведомства Украины о следующей «мирной конференции». Украинский МИД выдвигал много обещаний и требований, подчеркнул он.