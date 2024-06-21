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09:47, 21 июня 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины назвали число подготовленных на Западе солдат ВСУ

Минобороны Украины: с 2022 года на Западе подготовили более 52 тыс. солдат ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С начала специальной военной операции в 2022 году на Западе подготовили более 52 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число подготовленных по стандартам Евросоюза (ЕС) украинских бойцов назвали в Министерстве обороны Украины.

«Вооруженные Силы Украины сейчас формируют новые бригады, и мы нуждаемся в качественном обучении для наших военных. Поэтому продолжение миссии ЕС по военной помощи Украине является критически важным», — приводятся в публикации слова заместителя главы Минобороны по вопросам европейской интеграции Александра Балануца.

Глава военного штаба ЕС генерал-лейтенант Микаэл Ван дер Лаан, встретившийся с Балануца, отметил, что Брюссель поддерживает продолжение подготовки украинских военных на территории Евросоюза.

Ранее на Украине рассказали о переговорах с ЕС о возвращении в страну уклонистов. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, эти переговоры важны, потому что на границе ежедневно задерживают десятки уклонистов, которые хотят нелегально попасть в Евросоюз.

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      Глеб Палехов
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