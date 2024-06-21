В Москве осудят бывшее руководство УМВД Петербурга

Группу экс-генералов из УМВД Петербурга судят за взятки в Москве

Группу бывших генералов из руководства санкт-петербургской полиции судят за взятки в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения в получении взяток в размере 64,6 миллиона рублей предъявлены бывшему помощнику главы МВД и начальнику городского главка министерства Сергею Умнову, а также троим его высокопоставленным подчиненным.

Кроме того, в числе подсудимых также оказались четверо коммерсантов, которые, по их словам, добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Они объяснили, что таким образом вносили свою лепту в борьбу с преступностью.