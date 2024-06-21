В Словакии назвали саботажем поставки вооружений ВСУ

Минобороны Словакии: поставки ВСУ МиГ-29 и систем ПВО является саботажем

Решение предыдущего правительства Словакии поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолеты МиГ-29 и системы противовоздушной обороны (ПВО) является актом саботажа. Об этом заявили в Минобороны Словакии.

В частности, в оборонном ведомстве подчеркнули, что действующим правительством не было обнаружено документа, который обосновывал бы решение предшественников.

«Мы пришли к выводу о том, что этого [правового] анализа не существует, его нигде в министерстве обороны нет», — рассказал пресс-секретарь министерства Игор Мелихер.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия согласилась поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Первоначально государство выступало за назначение генсеком НАТО представителя какой-либо из стран Центральной или Восточной Европы. Тем не менее Словакия все же сделала выбор в пользу премьера Нидерландов, считающегося главным кандидатом на должность генсека.